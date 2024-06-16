كريستيانو رونالدو يشارك متابعيه تهنئة عيد الأضحى المبارك.. ماذا قال؟

هنأ كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، متابعيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعيد الأضحى المبارك، من خلال مشاركة صورة له برفقة ساديو ماني وعلي لاجامي مصحوبة بتعليق: «عيدكم مبارك».

وتذكر الجمهور مواقف كريستيانو رونالدو السابقة، التي أسعدتهم كثيرًا، لاسيما تعاطفه مع طفلة من ذوي الهمم، قبل مباراة البرتغال وأيرلندا، عندما شاهدها تجلس في كرسي متحرك بالمدرجات، فساعدها على النزل إلى الملعب وتشجيع لاعبي منتخب البرتغال.

لافتة إنسانية من كريستيانو

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رونالدو يقبل رأس الطفلة قبل أن يساعدها لتقف أمامه، والابتسامة تزين وجهه.

وحرص عشاق كريستيانو على تداول المقطع عبر مواقع التواصل، واحتفوا باللافتة الإنسانية التي فعلها «رونالدو»، الذي يعد من أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، باعتباره الأكثر تسجيلاً للأهداف.