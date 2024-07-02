أهالي سيناء والقناة: نحلم بإعادة محافظاتنا إلى الخريطة السياحية

ينتظر أهالى محافظات سيناء والقناة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، ويملؤهم الأمل فى عودة محافظاتهم على الخريطة السياحية لمصر مرة أخرى، إلى جانب زيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال صلاح داود، أحد أبناء الإسماعيلية، إن المدينة تتمتع بمقومات سياحية تجعلها قبلة للزائرين كما كانت فى السنوات الماضية، إلا أن الأعداد تقلصت مع انخفاض الخدمات، مقارنةً بمحافظات مجاورة نجحت فى العودة للخريطة السياحية، وأضاف «داود»، لـ«الوطن»، أن الإسماعيلية شهدت العديد من المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات توسعة الطرق، وإنشاء المحاور الجديدة لربطها بمدن ومحافظات الدلتا، مما يسمح بالسفر إلى القرى السياحية فى أقل وقت، من أكثر من 5 محافظات، منها القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والسويس، فى غضون ساعة تقريباً.

وقال محمد أدهم، تاجر من مدينة الإسماعيلية، إن المحافظة كانت تعد من أهم المحافظات فى أسواق الخضراوات والفاكهة والأسماك، بسبب تنوع محاصيلها الزراعية، إلى جانب تميزها فى بعض أنواع الأسماك، مثل البورى والبلطى، معتمدة على قناة السويس، والمزارع السمكية فى نطاق مدينة القنطرة.

وقال عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، الشيخ سالم أبومراحيل، إن الحكومة الجديدة عليها حمل كبير، وهو تنمية سيناء، وجعل المحافظة من أفضل المحافظات من حيث الصناعة والزراعة والتجارة، وأضاف أن المجموعة البرلمانية تعمل مع الحكومة الجديدة للارتقاء بمستوى المواطن البسيط، وقال الشيخ إسماعيل البعيرة، من أهالى مدينة رفح، إن كل مشايخ سيناء يدعمون الحكومة الجديدة، ولكن هناك مطالب لأهالى سيناء أولها استمرار الاستقرار الأمنى الذى بدأ يعود إلى سيناء، وأن تهتم الدولة بمدينتى رفح والشيخ زويد، والقرى التابعة لهما، وأن تساعد الأهالى فى زراعة أراضيهم، لتعود سيناء خضراء كما كانت فى الأعوام الماضية، وأضاف أنه يجب على الحكومة مساعدة الأهالى فى زراعة مليون شجرة زيتون، فى مدن رفح والشيخ زويد والعريش، ليعود الذهب الأخضر إلى سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب فى سيناء.

وقالت هدير المغربى، من أهالى بورسعيد، إن «كل ما نتمناه من الحكومة الجديدة هو الاهتمام بالمواطن البسيط»، وأكدت أن مواجهة غلاء الأسعار أمر مهم جداً، وأن يتم دعم المواطن البسيط ولو بأقل الأشياء، وتوفير فرص عمل للخريجين، وتوفير الدعم للأسر المنتجة والفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بينما طالب محمد مصطفى، موظف، الحكومة الجديدة بتشديد المراقبة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار، مؤكداً ثقته فى أن قرارات الرئيس السيسى تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصرى.