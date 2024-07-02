أوكلاند «منافس الأهلي المحتمل» يبحث عن تعطيل بيركينهيد بالدوري النيوزيلندي

يلتقي فريق أوكلاند سيتي، منافس الأهلي المحتمل ببطولة «إنتركونتيننتال»، بنظيره مانوريوا على ملعب «النادي الثقافي الكرواتي 1»، في مباراة مؤجلة من الجولة 11 لبطولة الدوري الوطني النيوزيلندي لكرة القدم «دوري الشمال»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق أوكلاند سيتي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، بالفوز على نظيره تاورانجا سيتي، بخماسية نظيفة في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «لينكس أفينيو»، بالجولة 14 لبطولة الدوري الوطني النيوزيلندي، ليحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر بيركينهيد يونايتد «32 نقطة».

خسارة مانوريوا قبل مواجهة أوكلاند سيتي

وفي المقابل، يخوض مانوريوا، مباراة أوكلاند سيتي، بخسارة أمام ويست كوست رينجرز، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 14، على ملعب «حديقة مانوريوا التذكارية»، ليحتل المركز الثامن بـ14 نقطة.

جدير بالذكر، وبناء على قرعة بطولة «فيفا إنتركونتيننتال» التي ستقام نهاية العام الجاري، سيلتقي النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، أو العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والفائز من تلك المواجهة سيلتقي في قبل نهائي البطولة، الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، مع بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يُحسم بعد.