عاجل| جدول ترتيب دوري Nile بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترابه من صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة 13 من عمر المسابقة.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه بنشر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على حساب طلائع الجيش، في لقاء مؤجل من الجولة 13 من عمر المسابقة، وتغلب المصري على الجونة في لقاء الجولة 29.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على حساب طلائع الجيش

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على حساب طلائع الجيش كما يلي:-

1- بيراميدز (62 نقطة) (25 مباراة)

2- الأهلي (51 نقطة) (21 مباراة)

3-المصري البورسعيدي (48 نقطة) (28 مباراة)

4- زد (41 نقطة) (+12 هدفًا) (26 مباراة)

5- مودرن فيوتشر (41 نقطة) (27 مباراة)

6- إنبي (40 نقطة) (+8 أهداف) (26 مباراة)

7- سموحة (39 نقطة) (26 مباراة)

8- الزمالك (37 نقطة) (+12 أهداف) (22 مباراة) يخصم 3 نقاط نهاية الموسم

9- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة) (+9 أهداف) (27 مباراة)

10- الاتحاد السكندري (37 نقطة) (-6 أهداف) (28 مباراة)

11- طلائع الجيش (34 نقطة) (-3 أهداف) (26 مباراة)

12- الإسماعيلي (31 نقطة) (-4 أهداف) (28 مباراة)

13- الجونة (31 نقطة) (- 13 هدفًا) (29 مباراة)

14- البنك الأهلي (30 نقطة) (28 مباراة)

15- فاركو (25 نقطة) (28 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (27 مباراة)

17- الداخلية (19 نقطة) (28 مباراة)

18- المقاولون العرب (19 نقطة) (26 مباراة)