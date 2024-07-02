«سيؤدي إلى فوضى».. أنباء عن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة الأمريكية

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «سيؤدي إلى فوضى.. أنباء عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي».

وذكر التقرير: «هل ينسحب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ في حين يترقب العالم إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل نهاية العام الجاري، والتي تشهد تنافسا بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في ظل اشتعال المنافسة وحرب التصريحات بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري خصوصا بعد المناظرة بين الرجلين».

وأضاف: «أقاويل تتردد حول انسحاب بايدن من السباق الانتخابي بين الرموز الفاعلة في المعسكر الديمقراطي، في ظل انعكاسات مباشرة ستلقي بظلالها على الرأي العام الأمريكي، فضلا عن تأثيرات على المحيطين الإقليمي والدولي».

سيناريوهات البحث عن بديل بايدن

وتابع: «سيناريوهات عدة بشأن البحث عن بديل لبايدن، حال انسحابه، في الوقت الذي يحقق فيه دونالد ترامب انتصارات شعبوية عبر تصريحات تكتسب مساحات شعبية تدريجيا، مستفيدا من تذبذب أسهم منافسه بايدن والملاحقات القانونية لنجله هانتر بايدن».