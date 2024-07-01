مكسب كبير لترامب.. ماذا يحدث حال انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الأمريكية؟

مع اقتراب انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، يتزايد الحديث عن فرص الرئيس الحالي جو بايدن في المنافسة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في ظل حديث يتجدد عن الحالة الصحية لبايدن الذي تجاوز الثمانين من عمره، وظهر في أكثر من فيديو بحالة تشير إلى عدم استجماع قواه العقلية.

شرط تنحي بايدن

وتشير شبكة «فوكس نيوز» التي تؤيد ترامب إلى أن بايدن إذا قرر التنحي سيكون بمثابة أسرع مكسب لترامب: «يجب على بايدن التخلي عن الترشيح طوعيا، لأنه لا يمكن تنحيه من قبل الديمقراطيين، وفي حال قرر بايدن التنحي يجب أن يحدث ذلك قبل أو أثناء المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المنعقد في مدينة شيكاغو في 19 أغسطس المقبل، إذا تنحى بايدن قبل المؤتمر سيكون له تأثير كبير على اختيار خلفيته وتشير الترجيحات إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس».

قانون ولاية أوهايو

قانون ولاية أوهايو ينص على قبول ترشيح المتنافسين لمنصب الرئيس قبل 90 يوما من الانتخابات، فإذا لم يجري الاتفاق على خليفة لبايدن قبل 9 أغسطس يعتبر ترامب فائزا في هذه الولاية.

مشهد انتخابي يتكرر

وتجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية مطلع نوفمبر المقبل، وسط منافسة تعيد للأذهان انتخابات 2020 التي جرت بين ترامب وبايدن، وفاز بها الأخير وسط غضب ترامب ودفع أنصاره لمهاجمة الكونجرس وسط إدعاءه بأنه جرى تزوير الانتخابات لصالح بايدن.