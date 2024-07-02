محمد الباز يتحدث لـ«الحياة اليوم» عن خبراته خلال مشواره الإعلامي

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إنه خلال مشواره الإعلامي مر بمراحل دفعته لتحقيق أهداف جديدة، متابعًا: «بدأت الإعلام منذ 25 عاما، كانت معظم تجاربي صحفية، ومن يبدأ عمله الإعلامي بالصحافة، تظل هي المكون الأساسي في عمله، فمعظم الصحفيين يتوجهون للعمل بالبرامج، فتأخذهم عن الكتابة».

الصحافة الوقود الأساسي للإعلام

أضاف «الباز» خلال حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، أنه قاوم بشكل كبير أن يأخذه التليفزيون من الكتابة، لافتًا إلى أن الصحافة هي الوقود الأساسي للعمل في التليفزيون، وأنه بدأ العمل في التليفزيون منذ عام 2017 في قناة المحور ببرنامج «90 دقيقة»، و«آخر النهار» بقناة النهار، وكان محظوظًا لأنه بدأ البرامج من أولها، لبذله جهد كبير في لتثبيت البرامج.

جمهور محمد الباز يشاركه مشواره الإعلامي

واصل: «الحظ كان محالفًا لي بسبب جمهوري، حتى وصولي إلى برنامج الحياة اليوم، فالبرنامج عمل فيه أشخاص مخلصين للمجال الإعلامي، وحافظوا على كيانه»، لافتًا إلى أنه بعد قناة النهار، أطلق برنامج «الشاهد» من قناة «إكسترا نيوز»، موجهًا الشكر للإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على جهوده.