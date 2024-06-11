«الحياة اليوم» تستعرض مبادرة «عنيك في عنينا» ضمن جهود «صناع الخير» تحت مظلة التحالف الوطني

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان «تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. مؤسسة صناع الخير تنظم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرة (عنيك في عنينا)».

أفاد التقرير، بأنّه استكمالًا لإنجازات مبادرة «عينيك في عنينا»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث نظمت مؤسسة صناع الخير إحدى مؤسسات التحالف قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي القرى لمركز طمية بمحافظة الفيوم.

وأكد أن القافلة مجهزة بكافة الاحتياجات المطلوبة من أجهزة للكشف بتوفير العلاج، مرورًا بعمل النظارات الطبية والتحويل للعمليات الجراحية، لافتًا إلى أنه تم تسليم الأدوية لأكثر من 250 مواطن، بالإضافة إلى عمل 220 نظارة وتحويل 110 حالة للعمليات.

وأشار التقرير، إلى أنّ مبادرة «عينيك في عنينا» احتفلت بتخطي المليون مستفيد منها خلال 5 سنوات منذ إنطلاقها، وهذا ما يوضح الدور الذي يقوم به التحالف ومؤسساته في القطاع الطبي، عن طريق الدعم الممكن لأكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا.