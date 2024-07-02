محمد شردي في وداعه لـ«الحياة اليوم»: ارتبطت عاطفيا بالمكان والبرنامج

وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الشكر لأسرة قناة الحياة وبرنامج الحياة اليوم، على الفترة التي قضاها خلال عمله بالبرنامج، قائلا: «ارتبطت عاطفيا بالمكان وسأظل مرتبطا بالبرنامج، والحقيقة أنا علمت أسرة في هذا المكان، حافظ الناس والناس حافظاني، ودخلنا بيوت بعض».

وتابع «شردي» خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أنه قضى 4 سنوات مقدما لـ«الحياة اليوم»، مشيرا إلى أن البرنامج يخاطب جزء كبير من الشعب المصري، وعند تكليفه بتقديمه، انتابته حالة خوف من مخاطبة جزء كبير من الشعب المصري، قائلا: «أنا كنت باجي ضيف في البرنامج، إلى أن وصلت ضيف في آخر حلقة لي».

أوضح: «أنا أساس عملي الصحافة، وكنت متمسك بيها للغاية، حتى عملي في البرلمان، إلى أن وصلت إلى برامج التوك شو، ثم التطور الذي طرأ في الإعلام، هو الذي أدى أن أدخل في عالم التوك شو والشاشة».