«شردي» يشكر «المتحدة» على دراما رمضان 2024: قصص جديدة وإبداع

وجّه الإعلامي محمد شردي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديمها وجبة درامية متعددة الألوان في رمضان 2024، موضحا أننا عدنا لمشاهدة دراما مصرية مدروسة عادت لتغزو العالم العربي بأكمله.

ترجمة أعمال دراما رمضان 2024

وأوضح الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك دولا أجنبية طالبت بترجمة أعمال دراما رمضان 2024 التي تعرض على شاشات الشركة المتحدة في شهر رمضان، معلقًا: «أصبحنا ننتظر الموسم الرمضاني رغم أنه تم إنتاج العديد من المسلسلات على مدار العام، لكن يظل رمضان ننتظر فيه كل جديد؛ قصص جديدة وإبداع، وعودة الحياة لصناعة الدراما المصرية، واقتباس القصص وتقديمها على الشاشة الفضية».

وجبة درامية قوية متميزة ودسمة

وتابع أن هذه الأعمال وجبة درامية قوية متميزة ودسمة، وننتظر الموسم الرمضاني بشغف والجميع لا يزال يبحث عن هذه الأعمال لأنها شيقة وتاريخية ومثيرة: «الناس بتسأل من كتر الشغف ما الذي يتم تقديمه؟».