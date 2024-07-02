مشهد يحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم.. ماذا فعل لاعب سموحة؟

مشهد غريب شهدته مباراة سموحة وبيراميدز، يوثق واقعة فريدة من نوعها، في لقاء مثير على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري، فحين أطلق الحكم صافرة بداية المباراة، لم يقف اللاعبين في دائرة منتصف الملعب، إنما كانت الانطلاقة من نقطة غير معتادة.

اللقطة الأولى في المباراة، وثقت وقوف اللاعب مصطفى البدري، جناح نادي سموحة، ممسكا الكرة بيديه ليلعب رمية التماس، من أجل استكمال المباراة التي تم إلغاؤها قبل عدة أيام.

مشهد اللاعب مصطفى البدري وهو يبدأ المباراة برمية تماس، أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجماهير لم تعتاد على رؤية هذا المشهد.

تفاصيل إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز

كان الحكم محمد سلامة الذي أدار مباراة سموحة وبيراميدز يوم الجمعة الماضي، قد اتخذ قرارا بإلغاء المباراة، بسبب حريق أحد أعمدة الإضاءة قبل وصله لغرفة المراقبة VAR الخاصة باستاد الإسكندرية، واستئؤنفت المباراة اليوم من وقت وقوفها.

بداية المباراة من الدقيقة 49

يذكر أن المباراة بدأت بنفس الظروف التى توقفت عليها عند الدقيقة 49 بنفس اللاعبين والتبديلات والإنذارات، إذ كانت النتيجة آنذاك تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، إذ سجل حسام حسن لسموحة، وفيستون ماييلي لبيراميدز، كما أن سموحة لعب بـ10 لاعبين بعد طرد الهاني سليمان حارس الفريق السكندري يوم الجمعة.