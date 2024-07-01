كيفية مشاهدة مباراة البرتغال وسلوفينيا في يورو 2024.. ترددات مجانية

ساعات قليلة وسيكون عشاق كرة القدم العالمية، على موعد مع موقعة كروية استثنائية قوية، تجمع منتخبا البرتغال وسلوفينيا على ملعب «دوتش بانك بارك»، في إطار دور الـ16 من بطولة يورو 2024، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

منتخب البرتغال يدخل يورو 2024، كأحد المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية من البطولة، خاصة بعد تأهله كمتصدر للمجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك.

رفاق كريستيانو رونالدو نجحوا في تحقيق الانتصار خلال مباراتين، على التشيك وتركيا، قبل تلقي هزيمة مفاجئة أمام جورجيا في الجولة الأخيرة.

أما منتخب سلوفينيا تأهل كأحد أفضل ثالث منتخبات المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات إنجلترا والدنمارك وصربيا، مكتفيًا بثلاث تعادلات خلال دور المجموعات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

تنطلق المباراة المرتقبة بين البرتغال وسلوفينيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على أن تكون مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة يورو 2024.

وتُنقل مباراة البرتغال وسلوفينيا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ الدراجي، بينما أعلنت بعض القنوات نقل المباراة بشكل مجاني، وتأتي على النحو التالي:

قناة «RTL CERMANY»

- القمر: إسترا سات.

- التردد: 10832 H.

قناة ZDF

- القمر: إسترا سات.

- التردد 11382 H.

تشير التوقعات إلى مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة تجعله قادرًا على حسم النتيجة لصالحه، لكن يبقى البرتغال المرشح الأبرز للصعود وحصد تذكرة التأهل إلى الدور التالي.