عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة تضم كفاءات قادرة على تحقيق طموحات المواطنين

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، والأسماء المعلنة حتى الآن تعكس الحرص على اختيار كفاءات قادرة على تحقيق طموحات الشارع المصري والمواطن البسيط.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان، أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في توقيت مهم للغاية، وذلك لمواجهة وتيرة المستجدات الخارجية، والوقوف أمام التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية، وهناك العديد من الملفات التي تتطلب حسم من الوزراء الجدد، على أن يكون للمواطن هو المحرك الأساسي للحكومة الجديدة خاصة الوزارات الخدمية.

وأشاد باختيار أصحاب الكفاءات، قائلا إن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومي، واستمرار بناء الإنسان المصري، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا بدوره يتطلب أصحاب كفاءة عالية، والأسماء المعلنة حتى الآن على قدر كبير من الخبرة والكفاءة.

وأشار إلى أن الشارع المصري ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والمتوقع خلال الفترة المقبلة.