محمد مصطفى شردي: الحكومة الجديدة تواجه تحديات كثيرة (فيديو)

تحدث الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن التغيير الوزاري الجديد، وذلك خلال برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة».

وأضاف «شردي»، قائلا إننا كنا أمام حالة تحتاج الى التنشيط وضخ دماء جديدة، مشيرًا الى أن المسئولية ليست بالقليلة، كما أننا أمام حكومة تواجه تحديات وأولها الاقتصاد.

وأضاف قائلًا: «التغيير أخد وقت، الناس كانت مستغرباه إنه قعد شهر، وعايز أقول إن التغيير قعد أكتر من شهر، وأكيد كان فيه دراسات حول ما تحتاج اليه الدولة، ولا ننسى دور الحوار الوطني وتوصياته ولجانه اللي طلعت توصيات بتقول للحكومة (يا حكومة .. دى توصياتنا عشان إصلاح الأمور فى نقاط محددة)».

وتابع: «إحنا كنا قدام حالة تحتاج الى تنشيط وضخ دماء جديدة لأن المسئولية ليست بالقليلة، ونحن أمام حكومة تحديات، جاية عشان تواجه تحديات محددة، وأولها التحدي الاقتصادي، وهو ما ظهر في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدًا أن المواطن تحمل، ودائمًا ما يقول ذلك».