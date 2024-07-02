أشرف فايق يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض المخرج أشرف فايق لوعكة صحية شديدة وكشف عن التفاصيل الخاصة بها من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك .

أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية

كتب أشرف فايق: «الحمد لله علي كل شيء الأن أصبحت أفضل صحيا وغادرت المستشفى من ساعتين وسامحوني..لمن حاولوا التواصل والاطمئنان علي ولم أجبهم لأنني ممنوع وبأمر الأطباء من الحديث في الهاتف تماما».

وتابع فايق: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. وقدر الله وماشاء فعل ودعواتكم لي بالشفاء».