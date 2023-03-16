أشرف فايق يشرح رحلة الفيلم من الفكرة للسينما بمهرجان الإسماعيلية

يقدم المخرج السينمائي أشرف فايق «ماستر كلاس» رحلة الفيلم من الفكرة لدار العرض السينمائي، غدا في تمام الساعة 2 ظهرا، ضمن فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة.

صناعة الفيلم من الفكرة للسينما

وتشمل الماستر كلاس رحلة صناعة الفيلم بدءًا من الفكرة حتى دار العرض السينمائي، بحضور المهتمين بصناعة الأفلام، وذلك على هامش مهرجان الإسماعيلية، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

معلومات عن أشرف فايق

والمخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست، والمخرج الكبير فايق إسماعيل، وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محي إسماعيل، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام: «اللبيس، الزمهلوية، اللمبي 8 جيجا، تك تك بوم، قصة الحي الشعبي، أسانسير 5 نجوم».