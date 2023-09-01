أشرف فايق ومحمد عبد العظيم أول حضور عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

حرص المخرج أشرف فايق، والفنان محمد عبد العظيم، على حضور عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، المقام بمسجد عمر مكرم.

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، ليلة أمس، وذلك حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، قائلا: «البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

وأقيمت صلاة الجنازة على شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، بعد صلاة الجمعة اليوم، وحرص عدد من الفنانين بالحضور أبرزهم محمد لطفي، حيث بدى الحزن على وجه عمرو عبد الجليل.