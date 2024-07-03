وظائف خالية في بنك كريدي أجريكول.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

أعلن بنك كريدي أجريكول عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة في مصر، وذلك في وظائف مساعدي مديريين ماليين من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة.

ويوضح هذا التقرير مسؤوليات العمل، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم للوظائف المتاحة، وفق ما أعلنه بنك كريدي أجريكول.

مسؤوليات وظائف بنك كريدي أجريكول 2024

تتمثل مسؤوليات وظائف بنك كريدي أجريكول 2024 فيما يلي:

- تطوير حلول التحليلات التنبؤية والوصفية للمجالات المصرفية المختلفة التي تغطي استراتيجية البنك.

- المشاركة في العملية الدورية لتشغيل التحقق من صحة النماذج مثل التنفيذ والاختبار الخلفي وتشغيل التحليل الاستدلالي الإحصائي.

- تحليل وتفسير كميات كبيرة من البيانات، وتوضيح رؤية الأعمال بطريقة واضحة ومتسقة.

- توصيل النتائج التحليلية المعقدة ذات المغزى لقادة الأعمال.

- المشاركة في جلسات العصف الذهني مع العملاء حول تطوير حلول ومنتجات جديدة ذات قيمة مضافة.

- نمذجة مستويات مختلفة من رؤى الاكتشاف المعقدة وتحديد فرص العمل باستخدام تقنيات الخوارزمية والإحصائية والتعدين المتقدمة.

- العمل بشكل مستقل أو كعضو في الفريق في المشاريع المعقدة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك كريدي أجريكول 2024

وتتضمن الشروط المطلوبة لوظائف بنك كريدي أجريكول 2024 ما يلي:

- أن يكون المتقدم لهذه الوظائف لديه خبرة مثبتة لا تقل عن 5 سنوات في علوم البيانات أو هندسة البيانات أو الأدوار ذات الصلة.

- أن يكون لديه خبرة في صياغة حلول البيانات وبناء نماذج تعلم الآلة من البداية إلى النهاية

- أن يكون لديه معلومات أساسية مع تحليلات العملاء، والتجزئة، ونماذج التنبؤ، والاحتفاظ، والميل إلى الشراء، ونمذجة القيمة الدائمة للعميل.

- أن يكون لديه مهارات اتصال قوية مع القدرة على ترجمة المفاهيم التقنية إلى نموذج عمل وقيمة.

- أن ثكون لديه الخبرة المصرفية المفضلة أو الاتصالات - فهم المنتجات المصرفية.

- أن يكون لديه المعرفة الأساسية في تحليلات الحملة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك كريدي أجريكول 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.