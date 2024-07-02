وظائف خالية في شركة استيراد وتصدير برواتب مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، وجود وظائف خالية بإحدى الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر المهتمة بتوفر فرص عمل مناسبة للشباب.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة كابيتال أجرو للاستيراد والتصدير، والتخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم على الوظائف.

التخصصات المطلوبة

وتطلب إحدى شركات الاستيراد والتصدير شبابًا للتعيين في المجالات التالية:

1- أخصائي أول توظيف، خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

2- رئيس حسابات، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

3- محاسب، خبرة من 2 إلى 5 سنوات.

4- مهندس برمجة دوت نت، خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

5- مراقب مخزون، خبرة من 2 إلى 5 سنوات.

6- مدير مراقبة مخزون، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

شروط التقديم في الوظائف

- مؤهل عالي

- جيد في اللغة الإنجليزية

- أقصى حد للسن: 40 سنة

- يشترط موقف واضح من التجنيد

- الخبرة في مجال المطاعم أو الأغذية والمشروبات

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف في القاهرة والجيزة ومدينة بدر.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- رواتب مجزية

- عدد ساعات العمل 8 ساعات

- تأمينات اجتماعية

- زيادات سنوية

- ترقيات

- بدل انتقالات لمدينة بدر

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يمكن ملء الاستمارة هـنـا، وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر.