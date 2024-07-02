وظائف خالية برواتب تتخطى الـ10 آلاف جنيه وتوفير سكن بالساحل الشمالي.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وجود وظائف شاغرة بإحدى الشركات، بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفر فرص عمل مناسبة للشباب وفي تخصصات متنوعة تتناسب مع المؤهلات العلمية سواء كانت عليا أو متوسطة أو حتى دون مؤهلات.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات برواتب 8000 جنيه، والتخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم على الوظائف.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة كبرى شبابا للتعيين، من أجل القيام بالمهام التالية:

- مسئول عن الفلور أثناء الإيفينت.

- تنظيم حركة العمل والسيرفيس للعميل.

- أن يكون على أعلى مستوى من المعرفة بخطوات الخدمة وأنواع العملاء وطريقة السيرفيس المختلفة.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظائف توافر المتطلبات الآتية:

- الحد الأقصى للسن: 40 سنة.

- مؤهل فوق متوسط أو عال.

- أن يكون من سكان القاهرة والجيزة.

- لديه خبرة 3 سنوات كهيد كابتن.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بالتجمع الثالث، المنطقة الصناعية، الألف مصنع.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- المرتب: من 7500 إلى 8000.

-الإجازة: يوم بالأسبوع.

-عدد ساعات العمل: 10 ساعات.

- يوجد سفر إلى الساحل من ضمن تعينات الشركة براتب من 9750 إلى 10 آلاف و400 جنيه إضافة إلى توفير السكن.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة

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