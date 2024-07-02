وظائف خالية في إحدى الشركات برواتب مجزية وحوافز وبدل مواصلات.. مطلوب عدة تخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى شركات الحلويات الشهيرة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة حلويات أبو اللبن «بلبن»، والتخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم على الوظائف.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة حلويات أبو اللبن شباب للتعيين في المجالات التالية:

1- مهندس جودة.

2- بائع شرقي.

3- ويتر.

4- باريستا.

5- عمال مخازن.

6- فني غرف تبريد.

7- ميكانيكي معدات.

8- أفراد أمن.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات، فوق متوسط، متوسط، عالي.

- خبرة سابقة في المجال.

- موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- السن يبدأ من 21 سنة.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- رواتب مجزية جدا.

- بدل مواصلات لوظائف الرحاب.

- باصات من الدائري لوظائف الألف مصنع.

- بدل طبيعة عمل.

- حوافز بيع.

- تأمينات اجتماعية.

- زيادة سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/vgPP3KycnX