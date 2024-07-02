الحزب المصري الديمقراطي: «المواطن مكانش حاسس إنه أولوية عند الحكومة»

قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المواطن يمكن أن يشعر بالتغيير مع الحكومة الجديدة، من خلال الأسعار في الأسواق، وانتهاء تخفيف الأحمال، لكن من وجهة النظر السياسية، يجب أن يشعر أنه على رأس أولويات الحكومة، وأنه مهم بالنسبة لها، هذا ما يجعله يشعر بالتغيير.

وأضافت «عبدالناصر»، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، يجب أن يكون هناك سياسات كبيرة تتخطى عمر الوزارات، لا تتغير بتغيير الوزير، الدولة بحاجة لسياسة كاملة لملف التعليم والصحة، متابعةً: «الشعب لا يشعر أنه على رأس أولوية الحكومة، ولو شعر بذلك سيتمكن من رؤية التغيير».

وأكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن المشكلات خلال الفترة السابقة، كان السبب بها البعد بين الوظيفة السياسية للوزير والمواطن، لافتًا إلى أن تعيين شخص ما داخل الوزارة في منصب الوزير، أمر إيجابي، فمن الوارد أن يكون موجود داخل الوزارة وله وجهة نظر ومعرفة سابقة بملفاتها.