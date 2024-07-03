صابر الرباعي لـ«الوطن» : الشعب الفلسطينى يواجه معركة ظالمة (فيديو)

أعرب المطرب صابر الرباعي عن استيائه مما يحدث مع الشعب الفلسطيني، وما يواجهونه من عنف وقهر وظلم في ظل الاعتداء الغاشم للكيان الصهيوني، واصفًا إياهم بأكثر شعب تعرض للظلم على وجه الأرض، لأنه منذ عام 1948 لم تُحل هذه القضية.

رسالة صابر الرباعي للشعب الفلسطيني

وتابع المطرب صابر الرباعي خلال لقائه مع «الوطن»، موجهًا رسالة للشعب الفلسطيني قائلاً :«إحنا معاكم قلباً وقالباً.. ونحن مستعدون لاستضافتهم في تونس، وفعلنا ذلك من قبل من خلال العائلات التونسية».

صابر الرباعي: الشعب الفلسطينى يواجه معركة ظالمة

وشدد صابر الرباعي على أن ما يحدث بالوقت الحالي ومنذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، ولا يوجد شىء يٌشفى غليل شعب كامل سُلبت منه أرضه في معركة غير متوازنة، قائلاً: «هي معركة ظالمة، وأدعو الله أن تُتحرر فلسطين في عصرنا الحالي».