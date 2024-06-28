الفنان صابر الرباعي يكشف سبب إنتاجه أعماله الغنائية «فيديو»

قال المطرب صابر الرباعي، إنه اتجه فى الآونة الأخيرة إلى تحد جديد في حياته الفنية من خلال تجربة إنتاج الموسيقى وألبوماته الخاصة، تزامنا مع مع قلة عدد شركات الإنتاج في المجال الموسيقي وأن الساحة الفنية أصبحت أصعب من قبل، مشددًا على أنه لا ينظر للأمر على أنه تجاريا لكن من الناحية الفنية البحتة.

أسباب اتجاه صابر الرباعي لإنتاج الموسيقى

وأضاف المطرب صابر الرباعي خلال لقائه مع «الوطن»، أنه يرى ضرورة استغلال التكنولوجيا والديجيتال الجديد في عالم الموسيقى والسوشيال ميديا لصالحه، خاصة أنه اعتاد الاعتماد على نفسه في تسويق الأغاني التي يقدمها للجمهور، سواء من خلال من خلال الفيديو كليب أو غيره، مشددًا على أنه في النهاية، الحياة كلها مغامرة.

آخر أعمال صابر الرباعي

وكانت آخر أعمال المطرب صابر الرباعي طرحه أغنية الباشا، وهي من إنتاجه، وتنتمي إلى اللون الشعبي وحققت نجاحا جماهيريا كبير ا، إذ تجاوزت مليون مشاهدة في أول أيام طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع طارق عبدالجابر، ومن ألحان محمود الخيامي.