صابر الرباعي: الكلمات واللحن الجيد للأغنية يضمنان استمرار نجاحها عقودا طويلة

قال المطرب صابر الرباعي، إنه يهتم عند اختيار أغانيه بالكلمات في المقام الأول، ولا بد أن يتوافر بها الصدق وأن تلمس قلبه عند سماعها، وبعدها يشعر بالصدق عند غنائها في مرحلة التسجيل.

أسباب نجاح أغنيات صابر الرباعي

وأضاف المطرب صابر الرباعي، لـ«الوطن»، أن الكلمات واللحن الجيد للأغنية يضمن استمرار نجاحها عقودًا طويلة بعد طرحها ولا تصبح مجرد تريند كما يشاع حاليا في لغة السوق.

وأوضح الرباعي، أن السوشيال ميديا أصبحت مهمة للجمهور والفنان على حد سواء وأصبح لها قوة مؤثرة، ولكن ذلك لا يعنى أنها المُحرك الأساسي في اختياراته، مشددًا على أنه يهتم بتقديم عمل فني راقٍ يشعر بالرضا عنه.

آخر أعمال المطرب صابر الرباعي

وكان آخر أعمال المطرب صابر الرباعي أغنية الباشا، والتي حققت مليون مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها، وهي من ألحان محمود الخيامي وكلمات محمد أبو نعمة، وجرى طرحها باللهجة المصرية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات المختلفة.