النائبة أميرة صابر: أتمنى أن تستمع الحكومة الجديدة لتوصيات الحوار الوطني

أكدت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، أنها تتمنى أن يتوافق تشكيل الحكومة الجديدة مع توقعات ورغبة الناس الحقيقية في تغيير سياسات كثيرة، موضحة أن جلسات الحوار أشارت إلى وجود فجوات بين التشريع والتنفيذ، وانتهى الأمر بإصدار عدد كبير من التوصيات في مجالات مختلفة.

توصيات الحوار الوطني

وأضافت «صابر»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، قائلة «أتمنى أن تستمع الحكومة الجديدة إلى توصيات الحوار الوطني، وأن تأخذها بعين الاعتبار والجدية وبشكل فعال وسريع، لأن هذه التوصيات حدثت بتوافق وطني واسع، خاصة الجانب السياسي منها».

وواصلت: «أهم المكتسبات التي حدثت للحوار الوطني، هي فتح مساحة كبيرة للتشاركية، خاصة من التيارات السياسية المختلفة، والتي أكدت أهمية سرعة التعجيل بالنظر في أمور تشريعية كثيرة تخص المجالس النيابية تحديدا والمحليات».