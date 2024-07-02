لميس الحديدي: الحكومة الجديدة مش مجرد تغيير وزاري

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأخبار تتوالي بشأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد شهر من التكليف أجرى خلاله عددا كبيرا من المشاورات المكثفة لمحاولة التوصل لتشكيل يستطيع أن يتخطي به التحديات الكثيرة، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة لعدد كبير من المحافظات لاسيما المحافظات الهامة.

تغييرات في الشكل والمضمون

وكشفت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، عن ملامح التغييرات الوزارية لعدد من الوزرات من جهة الشكل والمضمون، مؤكدة أنه تغيير واسع في المقاعد الوزارية: «هو تغيير واسع وليس مجرد تعديل، صحيح أن الدكتور مدبولي أعيد تكليفه من جديد لكن التغيير في المقاعد بلغ نحو 70% من الوزراء».

أكبر عملية دمج للوزارات خلال التغيير الوزاري

وأوضحت الحديدي أن التغيير الوزاري يشهد أكبر عملية دمج للوزارات، وهو الدمج الأكبر الذي تشهده حكومة مصرية، لافتةً إلى أن ذلك قد يمثل مميزات إدارية لكنه في ذات الوقت تحد أمام الوزير صاحب الحقيبتين وقدرته على الانجاز بعد الجمع بين الحقيبتين.

ذكرت أن المجموعة الاقتصادية شهدت تغييرات تقريبا بشكل كامل: «التغيرات شملت كل المجموعة الاقتصادية بما فيها الزراعة والصناعة والمالية والكهرباء والبترول وغيرها بالاضافة لحقيبة جديدة وهي حقيبة الاستثمار وهو أمر هام عودة تلك الوزارة».