فلامنجو يبحث عن تعزيز صدراته للدوري البرازيلي أمام أتليتيكو مينيرو

تنطلق مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، بعد غد الخميس، بـ6 لقاءات أهمها مباراة فلامنجو وأتليتيكو مينيرو على ملعب «إم آر في»، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباح الخميس المقبل.

ويدخل فلامنجو، متصدر بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، برصيد 27 نقطة، مباراة أتليتيكو مينيرو، بالفوز على كروزيرو بهدفين مقابل هدف على ملعب «ماراكانا»، بالجولة 13 من عمر المسابقة.

وأحرز هدفي فلامنجو كل من بيدرو، وفابريسيو برونو، في الدقيقتين 16 و65 على التوالي، فيما سجل ماتيوس بيريرا، لاعب كروزيرو، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 38.

Pra fechar a noite, os gols de mais uma vitória do líder @Flamengo!



@canalpremiere pic.twitter.com/dbVPNgt5No — Brasileirão Betano (@Brasileirao) July 1, 2024

وفي المقابل، يخوض أتليتيكو مينيرو، مباراة فلامنجو، بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع نظيره أتليتيكو جويانيينسي، على ملعب «إم آر في»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 18 بالمركز 11.

مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري البرازيلي

وضمن مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، يلتقي كويابا بنظيره بوتافوجو على ملعب «أرينا بانتانال»، في تمام الساعة الواحدة من صباح الخميس المقبل، وفاسكو دي جاما وفورتاليزا على ملعب « ساو جانواريو» عند دقات الساعة الثانية، وفي نفس التوقيت، يواجه كريسيوما، كروزيرو على ملعب «هيريبرتو هولس».

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف، تقام مباراتي براجانتينو، ونظيره أتليتيكو جويانيينسي، على ملعب «نابي آبي شديد»، كما يحل ساوباولو ضيفا على باراناينيسي على أرضية «أرينا دي بايكسادا».