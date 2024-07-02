لغز «بحيرة الموتى» يحير العلماء.. العثور على 500 قطعة من الهياكل العظمية

لغز حير العلماء، موجود داخل إحدى البحيرات في جبال الهيمالايا الهندية، بعد العثور على 500 قطعة من الهياكل العظمية داخل البحيرة، ما جعل الباحثون يطلقون عليها لقب بحيرة الموتى، فما قصة تلك البحيرة؟

تقع بحيرة روبكوند في ولاية أوتاراخاند الهندية، على الحدود مع دولة نيبال، وعند ذوبان الجليد الموجود فيها، تظهر بقايا العظام البشرية، التي ما زال العلماء يبحثون عن سبب وجودها.

صحيفة ذا صن البريطانية، نقلت إحدى النظريات، والتي تقول إنّ المشاهد المخيفة التي تم اكشتفاها أول مرة عن طريق أحد حراس الغابات في عام 1942، ترجع إلى قيام الهندوس بممارسة بعض الطقوس الدينية في تلك المنطقة، خاصة أن تلك المنطقة تعتبر الطريق إلى معبد «ناندا ديفي راد دات».

وزعمت بعض التقارير أن الهندوس تعرضوا لعاصفة شديدة وتساقط عليها برد شديد، لدرجة أن الجميع لقوا حتفهم بجانب البحيرة وتحولوا تدريجيا إلى هياكل عظمية، وجميعهم كانوا من السكان المحليين.

تحليل الحمض النووي لـ37 شخصل

مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» نشرت دراسة توصلت إلى أن الموتى يرجع تاريخهم إلى ألف عام، وذلك بعد تحليل الحمض النووي لـ37 شخصا، لكن المثير للدهشة أن هناك بعض الأشخاص ماتوا في القرن التاسع عشر، مما يعنى أن الجميع لم يموتوا في الوقت ذاته.

وتوصلت الدراسة إلى الأمر الأكثر غرابة، هو أن الباحثين وجدوا أن الغالبية العظمى من الحمض النووي الخاص بهم، جاءوا من البحر الأبيض المتوسط على بعد آلاف الأميال من جبال الهند.

هل تسببت الانهيارات الأرضية في وفاتهم؟

ديفيد رايش عالم الوراثة بجامعة هارفارد، قال إن الأمر قد يكون الأمر أكثر غموضًا من قبل، حيث إن بقايا الجثث ربما تكون سقطت في البحيرة أثناء الانهيارات الأرضية مع مرور الوقت.