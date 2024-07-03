«نسخة طبق الأصل منه».. متلازمة غريبة تجعل الشخص يتوهم بوجود تؤام آخر يشبهه

يشعر الشخص عادة بأنه وحيد، ويحتاج إلى من يقف بجواره ويسانده، وكأنه ظل له أو شقيقه التؤام، الأمر الذي يبدو غير منطقي، ما يدفع الشخص إلى التوهم بوجود شخص آخر مشابهاً له تمامًا، له نفس الصفات ويتصرف بنفس الأسلوب، وكأنه ينظر إلى مرآة يرى فيها نفسه.

يمكن الإشارة إلى تلك الحالة التي يمر بها الشخص بما يعرف بـ«متلازمة التضاعف الذاتي» أو التؤام، والتي يشعر فيها المصاب بأنه قام بنسخ توأم له، ودائمًا ما يعتقد أن هذا التؤام هو النسخة الشريرة أو صاحبة الآراء السيئة وفقًا لما ورد في موقع «ncbi».

متلازمة التضاعف الذاتي

يمكن تعريف متلازمة التضاعف الذاتي بكونها حالة وهمية نادرة، تحدث في الغالب نتيجة الإصابة بالفصام الذي يحدث للشخص ويجعله متيقنًا أنه ذو وجهين، فلا يعلم ما يفعله بشخصيته الآخرى، ويمكن تعريفها أيضًا على كونها «متلازمة خطأ تحديد الهوية الوهمية النادرة» أو ما يعرف بالشبيه مع نفس المظهر، ولكن عادة مع سمات شخصية مختلفة والتي يكون لها زمام الأمور والقيادة في حياته وفقًا لاستشاري الصحة النفسية وليد هندي بحسب حديثه لـ«الوطن».

عادة ما يتم تشخيص هذه المتلازمة في أثناء أو بعد ظهور اضطراب عقلي آخر، على سبيل المثال انفصام الشخصية أو عدد آخر من الاضطرابات التي تنطوي في الأغلب على هلوسات ذهنية.

أعراض متلازمة التضاعف الذاتي

يمكن القول أن أعراض متلازمة التضاعف الذاتي غير محددة بوضوح، خاصة في المطبوعات الطبية إلا أن هناك بعض السمات الأساسية التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بهذه المتلازمة التي لم يتم تطوير علاج لها، وتشتمل طرق علاج هذا المرض في بعض الأحيان على وصف الأدوية المضادة للذهان، وجاءت أعراضها على النحو التالي: