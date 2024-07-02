5 حيل طبيعية لعلاج تسوس الأسنان.. اضحك من غير كسوف

تسوس الأسنان من أكثر مشكلات صحة الفم شيوعًا، ويسبب للمصاب به آلامًا مزعجة، لا سيما عند تناول أطعمة صعبة المضغ، بالإضافة إلى أنه يجعل مظهر الفم، بالتالي تكون الابتسامة غير مقبولة، وبينما قد يلجأ البعض إلى الحلول الطبية السريعة، وقد يغفل البعض الآخر عن إمكانية الاستفادة من مكونات طبيعية بسيطة موجودة في المنزل لعلاج التسوس بشكل فعال.

وبحسب ما ورد على موقع «tips and tricks»، فإنه يمكن علاج تسوس الأسنان من خلال بعض الوصفات الطبيعية المجربة، التي تساعد في القضاء على تسوس الأسنان ومنع تفاقمه، ومنها:

1. زيت القرنفل لعلاج تسوس الأسنان

القرنفل من مضادات الالتهابات الطبيعية ومسكنات الألم الفعالة، وله خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان.

الطريقة:

ضع قطرتين من زيت القرنفل على قطعة من القطن.

ضعها على السن المصاب واتركها لعدة دقائق.

يمكنك أيضًا مضغ فص من القرنفل الطازج للحصول على نفس التأثير.

2. زيت شجرة الشاي

يعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله علاجًا فعالًا لتسوس الأسنان والتهاب اللثة.

الطريقة:

امزج قطرتين من زيت شجرة الشاي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

اغمس فرشاة أسنانك في المزيج واستخدمها لتنظيف أسنانك كالمعتاد.

يمكنك أيضاً المضمضة بمزيج من الماء الدافئ وزيت شجرة الشاي لمدة دقيقة.

3. صودا الخبز

تتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض طبيعية، وتساعد على تحييد الأحماض المسببة لتسوس الأسنان.

الطريقة:

امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء لتكوين عجينة.

ضع العجينة على فرشاة أسنانك واستخدمها لتنظيف أسنانك بلطف لمدة دقيقتين.

تأكد من عدم استخدام صودا الخبز بكثرة، لأنها قد تسبب تآكل مينا الأسنان.

4. زيت السمسم

يساعد زيت السمسم على قتل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وتقوية اللثة.

الطريقة:

امزج ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

استخدم المزيج كمعجون أسنان لتنظيف أسنانك.

يمكنك أيضاً المضمضة بزيت السمسم لمدة 20 دقيقة ثم بصقه.

5. زيت الجوز

يعد زيت الجوز غنيًا بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية اللثة من الالتهابات وتعزيز صحة الأسنان.

الطريقة:

امزج ملعقة صغيرة من زيت الجوز مع قطرتين من زيت القرنفل.

استخدم المزيج كمعجون أسنان لتنظيف أسنانك.

يمكنك أيضًا المضمضة بزيت الجوز لمدة دقيقة ثم بصقه.

نصائح لحماية الأسنان من التسوس

لحماية أسنانك من التسوس، يمكنك اتباع مجموعة من النصائح، منها: