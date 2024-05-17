متلازمة الجوع الليلي.. 3 نصائح لتجنب الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن

قد يرتبط تناول الأكل في وقت متأخر من الليل بالشعور بالذنب، والذي قد يكون بسبب الجوع أو الأكل على فترات غير منتظمة خلال اليوم وعدة أسباب أخرى، ويجد العديد من الأشخاص أنه من الصعب السيطرة على ذلك الشعور، لذا نستعرض في التقرير التالي 3 نصائح للتغلب على متلازمة الجوع الليلي، وفقًا لما ورد عبر موقع «Health line».

الروتين

قد يكون سبب الجوع الليلي هو عدم تناول الطعام بشكل منتظم خلال اليوم، ما يتسبب في الشعور بالجوع في أي وقت من اليوم، لذا ينصح الخبراء دائمًا بعمل روتين يومي لتنظيم مواعد تناول الأكل خلال اليوم.

وفي عام 2019، أجريت دراسة توضح أنه عند تناول السعرات الحرارية في الصباح تقل خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن بنسبة 50٪ تقريبًا، بينما تناولها في الليل قد يزيد من خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 80٪.

عدم النوم بما يكفي

قلة النوم سبب أساسي في العديد من المشاكل الصحية، إذ أن أي خلل في مدة النوم، تؤثرعلى أعضاء الجسم وفعاليته في تنفيذ المهام، كذلك ترتبط مدة النوم بالشعور بالجوع، ففي عام 2016، أجريت دراسة أكدت أن أنماط النوم المضطربة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية، ما يسفر عن استيقاظ الفرد ليلًا بسبب الجوع.

عدم تناول الطعام بما يكفي

يمكن أن يكون سبب الجوع الليلي هو عدم تناول الطعام بما فيه الكفاية أثناء النهار، لذا ينصح دائمًا أن يأكل الفرد جيدًا في وجبة الفطار والغداء؛ حتى لا يشعر بالجوع في الليل.