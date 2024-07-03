نحلة تلدغ رجل أمريكي في مقلة عينه.. ماذا حدث لنظره؟

حادثة غريبة تعرض لها رجل خمسيني بمدينة فيلادلفيا الأمريكية؛ إذ لدغته نحلة في مقلة عينه، ما أدى إلى تدهور نظره بدرجة شديدة، وصف معها الأطباء حالته الصحية وما حدث له بأنها «حالة طبية نادرة».. فكيف لدغته النحلة في مقلة عينه؟ وماذا حدث لنظره؟

نحلة تلسع رجل أمريكي في مقلة عينه

بدأت القصة عندما تعرض الرجل الأمريكي صاحب الـ55 عامًا للدغة نحلة في أثناء تجوله بالشارع، ولكن لم تلدغه النحلة في يده أو وجهه، وإنما وصلت إلى مقلة عينه مباشرة، دون أن يعرف الرجل كيف حدث هذا، إلا أن النتيجة كانت أنه شعر بآلام شديدة وعلى الفور توجه إلى المستشفى ليبدأ الأطباء في عمل اللازم وأخرجوا آثار لسعة النحلة من عينه ومن ثم طمأنوه وسمحوا له بالخروج.

لم يكن حظ الرجل الخمسيني سيئًا فقط لكون النحلة تمكنت من الوصول إلى مقلة عينه، وإنما لكون الأطباء في المستشفى لم يتمكنوا من إخراج آثار اللسعة بالكامل من عينه؛ إذ بقيت قطعة من الإبرة مغروسة في مقلة عينه، وهو ما جعل آلامه تزداد قوة ليضطر إلى الذهاب إلى مستشفى آخر ويعرض على أطباء آخرين حالته، حسب ما ورد على موقع «odditycentral».

إخراج قطعة حادة من عين الرجل

بعد الكشف على الرجل، وجد الأطباء أن عينه منتفخة وملتهبة ومحمرة، مع تجمع الدم بشكل واضح في الجزء السفلي من القزحية، وكان الرجل يعاني أيضًا من ألم شديد، وكشف اختبار سريع أجروه له أن بصره تدهور إلى درجة أنه بالكاد قادر على عد الأصابع أمام وجهه.

ومن خلال فحص مقلة عينه باستخدام مصباح ومجهر ذو ضوء ساطع، تمكن الأطباء من تحديد المشكلة، وهي وجود قطعة حادة من الإبرة على الحدود بين قرنية الرجل وبياض عينه، واستخدم الأطباء ملقاطًا دقيقًا خاصًا بالعين لسحب هذه القطعة الحادة المتبقية من عين الرجل، ووصفوا لها قطرات موضعية مضادة للبكتيريا وقطرات بريدنيزولون، ليبدأ نظر الرجل مع مرور الوقت يتحسن، وهو ما أكده الأطباء المعالجون له في تصريحات صحفية.