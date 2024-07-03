نبيلة عبيد: سعيدة جدا بمهرجان العلمين وأتمنى استمراريته
كتب:
ياسمين محمود
01:20 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
نبيلة عبيد
أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها لتحضيرات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، والتي ستنطلق أولى فعالياته يوم 11 يوليو وتمتد حتى يوم 30 أغسطس .
وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: إن شاء الله الدوره الثانية من مهرجان العلمين ستكون ناجحة جدا، وأنا بدعم واشجع المهرجان ونتمنى استمراريته على مدى دورات قادمة إن شاء الله.
وأضافت عبيد: لفته جميلة جدا من مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح المهرجان لاخواتنا في فلسطين، وهذه اللافتة الإنسانية تحسب لمهرجان العلمين.
مهرجان العلمين يخصص جزء من أرباحه لفلسطين
يذكر أن القائمين على مهرجان العلمين، أعلنوا في المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، الذي أقيم أمس في مدينة العلمين الجديدة، تخصيص نسبة 60% من الأرباح لصالح الأخوة الفلسطينيين.