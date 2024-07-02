«نسمات لطيفة».. نبيلة عبيد تحيي ذكرى ميلاد وحيد حامد (صورة)

أحيت الفنانة نبيلة عبيد، ذكرى ميلاد الكاتب الراحل وحيد حامد، والذي ولد في 1 يوليو عام 1944.

ونشرت نبيلة عبيد صورة على موقع «إنستجرام» تجمعها بوحيد حامد والمخرج سمير سيف وعلقت عليها: «نسمات لطيفة وذكريات جميلة.. الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج النبيل سمير سيف من عرض فيلم الراقصة والسياسي في سينما زاوية - نوفمبر 2019.. مساؤكم ورد».

3 أفلام جمعت نبيلة عبيد وسمير سيف

وتعاونت نبيلة عبيد في واحد من أفضل أفلامها على الإطلاق مع الثنائي وحيد حامد وسمير سيف، وهو فيلم «الراقصة والسياسي»، كما تعاونت معه في فيلمين آخرين هما «كشف المستور» و«التخشيبة».