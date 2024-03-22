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دراما المتحدة

دينا: نبيلة عبيد نجحت في تقديم جزء من حقيقة صراع المجتمع مع الراقصة

كتب:

أحمد شعراني
07:34 م | الجمعة 22 مارس 2024
دينا

دينا

قالت الفنانة دينا إن المجتمع يعاني من حالة وصفتها بالغريبة جدًا، بينه وبين الراقصة، حيث يدعونها لإحياء الأفراح والحفلات، لكنهم يرفضون الزواج من الراقصة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»، أن ما قدمته الفنانة نبيلة عبيد في فيلمها الراقصة والسياسي في شخصية سونيا سليم، جزءا كبيرا من الصراع التي تعيشه الراقصة في المجتمع المصري.

ترفض الصور النمطية عن الرقص الشرقي

وقالت إن ما لا يعرفه المُجتمع عنها أنها شخصية عادية كما باقي الشخصيات، أم وربة منزل، أطبخ بنفسي وأقوم بأمور المنزل بنفسي، وهذه حالة من أيام تحية كاريوكا، وأضافت أن في بداية حياتها العملية، كان لديها صراع في تغيير نظرة المُجتمع للراقصات، لكنها خسرت في هذا الصراع ولم تستطع تغيير نظرة المُجتمع، لكنها اكتفت بتغيير وجهة نظرها هي عن المهنة وعن المُجتمع.

واختتمت أن من المصائب في مُجتمعنا هي الصور النمطية، فمن الأشياء الغريبة التي حدثت معي، حينما قلت إنني أقرأ آية التحصين قبل العمل، فوجئت بهجوم شديد، لكن في النهاية لا أضع هذه الآراء في اهتماماتي.

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