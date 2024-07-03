ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي.. تفشي عدوى مميتة بين المرضى بمستشفى رمبام

تشهد مستشفى «رمبام» في حيفا المحتلة تفشيًا للعدوى البكتيرية، ليعلن طاقمها الطبي عن اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على انتشار العدوى في بعض أقسامه، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

3 بكتيريات وعدوى فطرية تنتشر داخل المستشفى

وكشفت المستشفى عن أعداد المصابين، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 50 مريضا يتلقون العلان داخل المستشفى، وتعمل إدارة المستشفى على السيطرة على الوضع ومحاولة احتواء العدوى ومنع انتشارها.

وأشارت مستشفى «رمبام» في حيفا عن حالة طوارئ بعد اكتشاف انتشار سلالات مقاومة من البكتيريا والفطريات، والبكتيريات هي كالتالي:-

1 - عصية الخلية «Acetobacter»: وهي بكتيريا نادرة نسبيًا، لكنها قد تسبب عدوى خطيرة في مجرى الدم، خاصة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

2 - كليبسيلا «Klebsiella»: هي بكتيريا شائعة تسبب التهابات في الرئتين والجهاز البولي والمجاري الدموية، وتُعرف مقاومتها للمضادات الحيوية بأنها مصدر قلق كبير للصحة العامة.

3 - فطر داء البقع البيضاء «Candida auris»: فطر ضار يهدد بشكل خاص المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث يمكن أن يسبب عدوى في مجرى الدم والرئتين والجروح.

تحذير للمرضى ضعاف المناعة

وتُحذر المستشفى بشدة المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث تُشير المعلومات إلى أن هذه الكائنات الدقيقة قد تُسبب مضاعفات خطيرة وتُهدد حياتهم في حال تعرضهم للعدوى.

وذكرت المستشفى أن «التعامل مع هذا النوع من العدوى أصبح تحديا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المستشفيات المزدحمة بالمرضى في أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية حول العالم».

وأمر مدير المستشفى، ميكي هلبرتال، بتوجيه الطواقم الطبية لاستخدام وسائل الحماية الكاملة عند التنقل بين المرضى في الأقسام التي اكتشف الإصابات فيها، كما أصدر هلبرتال، تعليمات صارمة بوقف استقبال مرضى جدد في الأقسام المتضررة حتى يتم السيطرة على تفشي العدوى بشكل كامل، وذلك في محاوله منه للحد من خطر انتشار العدوى.