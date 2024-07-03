رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة

كتب:

ياسمين محمود
03:32 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
الهام شاهين

الهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها باستعدادات مهرجان العلمين المقرر انطلاقه 11يوليو الجاري، وتمتد فاعلياته حتى يوم 30 أغسطس.

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»: «تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لاخوتنا في فلسطين لفته جميلة ومحترمة جدا من المهرجان، وهذا أقل شيء يقدم لأشقائنا في فلسطين ربنا ينصرهم وتنزاح الغمة وربنا ينصرهم قريبا».

وأضافت شاهين: أنا بدعم واشجع المهرجان ونتمنى استمراريته على مدى دورات قادمة إن شاء الله.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، الذي أقيم أول أمس في مدينة العلمين الجديدة، عن تخصيص نسبة 60% من الأرباح لصالح الأخوة الفلسطينيين.

اقرأ المزيد:

فيلم جديد يجمع إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي بعد 28 عاما من «يا دنيا يا غرامي»

إلهام شاهين تهنئ صناع فيلم أهل الكهف (صور)

إلهام شاهين تدعو لأهالي غزة: ربنا ينصر فلسطين ويرحم الشهداء

إلهام شاهين تحيي ذكرى سمير غانم: «أجمل فنان اشتغلت معه»
بقلم ياسمين محمود