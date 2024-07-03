إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها باستعدادات مهرجان العلمين المقرر انطلاقه 11يوليو الجاري، وتمتد فاعلياته حتى يوم 30 أغسطس.

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»: «تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لاخوتنا في فلسطين لفته جميلة ومحترمة جدا من المهرجان، وهذا أقل شيء يقدم لأشقائنا في فلسطين ربنا ينصرهم وتنزاح الغمة وربنا ينصرهم قريبا».

وأضافت شاهين: أنا بدعم واشجع المهرجان ونتمنى استمراريته على مدى دورات قادمة إن شاء الله.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، الذي أقيم أول أمس في مدينة العلمين الجديدة، عن تخصيص نسبة 60% من الأرباح لصالح الأخوة الفلسطينيين.