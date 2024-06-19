فيلم جديد يجمع إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي بعد 28 عاما من «يا دنيا يا غرامي»

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تحضير عمل سينمائي جديد يجمعها بصديقتي عمرها هالة صدقي وليلى علوي، وذلك بعد 28 عاما من عملهن سويا في فيلم «يا دنيا يا غرامي»، إنتاج عام 1996، والذي حقق نجاحا كبيرا حينها، وحصد العديد من الجوائز.

تعاون جديد يجمع الصديقات الثلاثة

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بصديقتيها على حسابها بـ«فيسبوك»، وعلقت عليها «أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي.. جمعتنا صداقة طويلة في الحياة وعلى الشاشة في فيلم يا دنيا يا غرامي.. الفيلم الذي لاقى نجاحا كبيرا جدا عند عرضه.. وحصلنا جميعا على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية.. أجمل فيلم عن الصداقة.. بحبه جدا.. وإن شاء الله سيجمعنا قريبا فيلم قلبي يحبك يا دنيا»، موضحة أنه من المقرر البدء في تحضيراته قريبا.

أغنية يا دنيا يا غرامي

وأوضحت «إلهام» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن نغمة هاتفها المحمول أغنية فيلم «يا دنيا يا غرامي»، مشيرة إلى أنها من أمتع الذكريات والنجاحات في حياتها وتحبها للغاية، لذلك فهي لا تتنازل عنها.