أول تعليق من زوجة مدحت شلبي على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

حالة من الحزن سيطرت على محبي الإعلامي مدحت شلبي، بعد تعرضه لحادث سير مروع قبل قليل، ليتسائل الجميع عن حالته الصحية في الوقت الحالي.

آخر تطورات الحالة الصحية للاعلامي مدحت شلبي

كشفت سحر نوح زوجة الإعلامي مدحت شلبي، عن تعرض زوجها لحادث سير قائلة: «حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي مدحت شلبي وفداك 100 عربية».

أما عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي، كشفت عنها سحر نوح عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: «الحمد لله 3 غرز وعدت على خير».

وجاء ذلك في ردها على أحد المتابعين، الذي سعى للاطمئنان على الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي: «طمنينا المهم هو كويس وبخير فداه أي حاجة».

الجدير بالذكر أن آخر ما نشره الإعلامي مدحت شلبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جدول مباريات أمس الثلاثاء، الموافق 2 يوليو، للجولة الـ28 من الدوري.