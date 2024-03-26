مدحت شلبي عن تجربته كمدرب: «أنا غلبان ملعبتش في أهلي وزمالك»

قال المعلق الرياضي كابتن مدحت شلبي، عن تجربته كمدرب في الأندية الرياضية: «أنا مدرب على قدي، ومشتغلتش في الدوري الممتاز، لكني في نفس الوقت صعدت فرق وتصفيات ووصول للدوري الممتاز وأنا غلبان لأني ملعبتش في أهلي أو زمالك».

وأضاف «شلبي»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «مين فينا مبيراجعش نفسه، وهناك بعض المواقف بالتأكيد كان يمكن لأدائي يكون أفضل خلالها أو التجاوز عن أمر ما وجه لي، وكان يجب أكون أكثر هدوءاً في الرد، وبشكل عام ألتزم الحرص في تصريحاتي والسبب كوني على الهواء، وكلمة بتلف الدنيا كلها فلو مش حريص ومنضبط».

وتابع المعلق الرياضي: «تم إيقافي مرتين أو 4 مرات لا أتذكر جيداً، واهتمامي أكثر بـ «الإفيه»، وبعد «الترند» لا اهتم «الترند كيفني».

وقال عن موقف نادم عليه: «كان فيه مباراة مذاعة حصري أون سبوت بين مصر وغانا بـ تصفيات أفريقيا، إعلانات مصر كلها تيجي عندك ووقتها شوبير كان بيذيع في صدى البلد وأكد أن حقوق البث لدى قناته وهي ليست الحقيقة ما دفع أصحاب الحقوق للضغط لأخرج وأكذب ما قاله شوبير لأن تصريحاته ستؤثر على المعلنين ويومها زودتها شوية في الرد على ما قاله شوبير وظهوري وردي كان ضروري وقتها، ولكنها عدت».