مدحت شلبي: «اتقطعت بسبب الألش على إمام عاشور»

قال مدحت شلبي المعلق الرياضي، إنَّ الهجوم عليه بسبب ما قاله خلال تعليقه على إحدى المباريات وإصابة لاعب كرة القدم إمام عاشور، «مكنش هجوم.. أنا اتقطعت بسبب الألش على إمام».

وأضاف «شلبي»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»: «أنا كنت بعمل إفيه لأن ماتش الكرة أحيانا مبيكونش لذيذ ومينفعش التعليق على المباراة يكون رتيب فلازم نرمي شوية حاجات.. الناس تنبسط».

ألش مدحت شلبي على إمام عاشور

وتابع: «لم أسخر على الإطلاق من عاشور، والدوسري لاعب الهلال هو أحسن لاعب بآسيا وأحرز هدف، عاشور حاول تقليده فيه من خلال القفز ولكنه لم يوفق، وهو أيضاً لاعب عظيم للغاية ومكسب كبير للأهلي وتعليقي كان للربط على موقف آخر وحاولت أقول له بحس فكاهي «متعملش كده تاني».

وأوضح: هناك لجان دائما ورديت عليهم «معنديش جيمي»، وقصدت بها اللجان.

صفقة عبدالله السعيد

وتابع: «في الوقت الحالي بحكم السن فإن صفقة إمام عاشور للنادي الأهلي أفضل مقارنة بصفقة عبدالله السعيد للزمالك لأن الأول لا يزال في بداية العشرينات وصغر السن للاعب كرة القدم أقوى وعاشور موهبة كبيرة رغم أني كنت أفضل أن يواصل التجربة الاحترافية بالخارج».