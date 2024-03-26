مدحت شلبي عن حسام حسن وصلاح: الأول عميد الكرة والثاني «في حتة تانية»

قال مدحت شلبي المعلق الرياضي، إنَّ حسام حسن نجم كبير وعميد كرة القدم المصرية وعميد لاعبي العالم وأحمد حسن يليه رغم تحقيقه أهدافا أكثر لكنه جاء بعده، أما مو صلاح «في منطقة وحتة تانية خالص.. إحنا هنا ننكش مع بعض لكن صلاح بينكش في العالم.. هنا نكش محلي في مطبخنا أما في الخارج بياكلوا سوشي وحاجات تانية».

رفع القبعة لصلاح

وأضاف «شلبي»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»: «محمد صلاح أما نتكلم عليه لازم نرفع القبعة ونقول تعظيم سلام لهذا المصري الذي ألف الغرب له أغنيات يتم غناؤها بالمسارح والملاعب «مين في مصر ممكن يعمل ده».

تركيبة ليفربول انطبعت على صلاح

وتابع المعلق الرياضي الشهير: «محمد صلاح بيلعب مع ليفربول باستايل معين، بمعنى حواليه لاعبيه بقماشة معينة، وتركيبة أدائه بالنادي الأوروبي انطبعت عليه وهي متوائمة مع المحيطين به من اللاعبين الكبار أما منتخب مصر فليس شبيه بليفربول وحسام طول عمره بيلعب مع أهل بلده من اللاعبين وبالتالي حسام حقق أكبر بكتير».