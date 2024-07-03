عاجل.. الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. «العربية اتدمرت»

اعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي الشهير مدحت شلبي، تعرضه لحادث سير، الأمر الذي تسبب في حزن محبيه، ليخرج عبر صفحته ليطمئن متابعيه على حالته الصحية.

تعرض الإعلامي مدحت شلبي لحادث سير

صورة سيارة بيضاء محطمة الأجزاء، بعد تعرضها لحادث سير، نشرها الإعلامي مدحت شلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك معلقا عليها قائلا: «قدر الله وماشاء فعل».

ولم تكن تلك الصورة الوحيدة التي شاركوتها الصفحة الرسمية للإعلامي مدحت شلبي، إلا أنها شاركت صورتين لذات السيارة مكتوب عليها: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله الكابتن مدحت شلبي بخير».

كما نشرت زوجته سحر نوح عبر حسابها على فيسبوك منشورا لتطمأن الجميع على حالته قائلة: «حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي مدحت شلبي وفداك 100 عربية».

وانهالت العديد من التعليقات على المنشور فكتب إحداهم قائلا: «ألف سلامة عليه يا سحر ربنا لطف الحمدلله على سلامته»

طمنيني هو بخير، وكتب آخر :«مليار سلامة علي الجنرال .ربنا يحفظكم من كل سوء يا دكتورة».