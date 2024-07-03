لتجنب وقوع الحوادث في الحر.. خطوات آمنة لشحن البطاريات في المنزل

يكاد لا يخلو منزل من شواحن بطاريات الهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام فصل الصيف، يجب توخي الحذر عند إعادة شحن تلك العناصر في المنزل.

شحن البطاريات في المنزل

كشف موقع «fixra» العالمي، عن أنه من الآمن والمهم التعرف على كيفية شحن البطاريات بشكل صحيح خاصة خلال أيام فصل الصيف، وفهم أفضل الممارسات لاستخدامها بأمان تفاديًا لمنع وقوع أي كوارث أو مشكلات.

وللقيام بتلك الخطوات بشكل آمن يجب أولًا التعرف وفهم شواحن البطاريات، وهي كالآتي:

1. شواحن البطاريات القياسية:

توفر شحنة ثابتة وتعتير مثالية للصيانة المنتظمة.

2. شواحن البطاريات الذكية:

يتم خلالها ضبط معدل الشحن بناءً على حالة البطارية.

3. شواحن البطارية بالطاقة الشمسية:

يتم استخدام الطاقة الشمسية لشحنها وهي مثالية للحفاظ على طاقة الشحن في المواقع النائية.

4. محطات الطاقة المحمولة:

تعد هذه الأجهزة متعددة الاستخدامات، حيث يمكنها شحن البطاريات وتشغيل الأجهزة الأخرى في حالات الطوارئ.

كيفية شحن البطاريات

1. تجنب الشرر:

قم بتوصيل كابلات الشاحن قبل توصيل الشاحن، حيث تقلل هذه الخطوة من خطر حدوث الشرر.

2. مراقبة الشحن:

لا تترك أبدا بطارية الشحن دون مراقبة لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الحر الشديدة.

3. الفصل المناسب:

بمجرد شحن البطارية بالكامل، أوقف تشغيل الشاحن وافصله تجنبا لوقوع أي مشكلات.