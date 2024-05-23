لو الأصلي باظ.. 5 نصائح لاختيار الشاحن المناسب لهاتفك

بعد تعرض شاحن الهاتف للتلف، تأتي عملية استبداله بآخر جديد، وينبغي في تلك الخطوة مراعاة عدة شروط، للحفاظ على البطارية، وضمان الحصول على الشحن السريع، فضلا عن توفير الطاقة، لذلك نوضح بعض النصائح لاختيار الشاحن المناسب لهاتفك.

معايير اختيار الشاحن الجيد

أول شيء يجب التفكير فيه عند اختيار شاحن جديد للهاتف، معرفة مقدار الطاقة التي يحتاجها بـ«الواط»، وتكون مدونة في دليل استخدام الهاتف، وغالبا ما تتراوح بين 18 إلى 80 واط، وفقا لموقع «interesting engineering» الذي أوضح عدة شروط لاختيار الشاحن المناسب.

1. البحث عن ميزة الأمان

يجب أن يوفر شاحن الهاتف ميزة الحماية من شدة التيار وحماية الدائرة الكهربائية من الحرارة الزائدة، الأمر الذي يضمن سلامة هاتفك المحمول من التعرض للتلف، بسبب اندفاعات الطاقة الشديدة أو ارتفاع درجة الحرارة.

2. تحديد السعة المطلوبة

يجب معرفة عدد الشحنات الكاملة للجهاز، التي يمكن الحصول عليها وفقًا لمعايير معينة أبرزها سعة الـ«ROM»، التي يمكن حسابها بضرب سعة بطارية الهاتف في 1.5 وقسمة سعة الشاحن على الناتج.

3. اختيار علامة تجارية حسنة السمعة

لا يحبذ الخيار الأرخص، فقد ينتهي بك الأمر بشاحن سيئ الصنع قد يؤدي إلى تلف الجهاز، لذلك ينصح بالبحث عن العلامات التجارية المعروفة التي تقدم خدمة عملاء وضمانات جيدة.

4. طول سلك الشاحن

رغم أهمية هذا العامل إلا أن البعض لا يلتفت إليه، فالكابلات الأقصر تعتبر أفضل لسهولة النقل، لكنها قد تكون عائقًا بالجلوس بجوار مقبس الكهرباء، والعكس عندما يكون طويلاً أكثر من اللازم، قد يتعقد ويتشابك بشكل مزعج مسبباً خطورة على الهاتف.

5. فحص الطاقة الإخراجية للشاحن

يجب التأكد من طاقة الشاحن، وأنها لا تقل عن 45 واط، لضمان الحصول على الشحن السريع ما دام هاتفك يدعم هذه الخاصية.