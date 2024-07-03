في عيد ميلاد الفنان علاء مرسي.. ملامح من علاقته بأسرته وأبنائه

اشتهر بأدواره الفنية الكوميدية وظهوره المميز على الشاشة، حتى وضع بصمة وعلامة بهجة في القلوب لن تنسى، إنه الفنان علاء مرسي، الذي ارتبط الجماهير به ونبع نجاحه في حياته الفنية من حبه لأسرته، ويوافق اليوم 3 يوليو، عيد ميلاده.

وُلد الفنان علاء مرسي في محافظة كفر الشيخ، وعلى مسرح الجامعة بدأ أولى خطواته الفنية، مقدمًا مسيرة حافلة بالأعمال المميزة والناجحة، إذ كان هذا حلمه الذي يتطلع إليه دومًا: «صنعت اسمًا لي في الأكاديمية، لكن التليفزيون كانت له هيبة ولم أصدق نفسي عندما مثلت»، وفقًا لما رواه في لقاء سابق له مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج على المسرح.

مسيرة الفنان علاء مرسي الفنية

وخلال حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، حكى عن أول مشهد له في عرض مسرحية على مسرح الجامعة، بحصور الكاتب الكبير أنور عكاشة مما فتح له أبواب النجاح: «قال لي إني لا بد أنّ أذهب إلى الاستديو، وعندما ذهبت إليه تبناني ممدوح الليثي فنيا وأديت أول دور في حياتي، ثم مثلت في مسلسل ليالي الحلمية»، لتتوالى بعد ذلك أعماله الفنية، وفي الجزء الرابع من المسلسل أصبحت له مشاهد متعددة: «حصلت على أجر 400 جنيه وهذا كان بمثابة شيء كبير لطالب المعهد».

زواج الفنان علاء مرسي وأسرته

تزوج الفنان علاء مرسي من خارج الوسط الفني وأنجب 4 أبناء، وعبر عن معاملته لهم: «أحب جدًا أنّ أكون قريبًا منهم، لأنهم جزءًا مني وأهم شيء في حياتي، وكانت صدمة لي عندما توفي أحمد ابن زوجتي، لأنه كان صديقي والكبير بالنسبة لي، وكان طيبًا جدًا ومشهورًا بأدبه وأخلاقه وصلاته المنتظمة».

«أولادي هم حياتي وأملي» بهذه الكلمات عبر عن حبه الشديد لهم، ومنذ شهرين احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، وظهر خلال الحفل وهو بجانبها دومًا يشاركها لحظاتها السعيدة.