في ذكرى رحيله.. كلمات مؤثرة لابنة أسامة أنور عكاشة بـ«الستات مايعرفوش يكدبوا»

قالت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، عن والدها الراحل، كلمات تمس القلب، وذلك في ذكرى وفاته بعد أن ترك العديد من الأعمال وأثرى الدراما المصرية.

ووصفت نسرين مشاعر الفراق والحنين لـ والدها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميتين إيمان عز الدين وهبة الأباصيري، قائلة: «واحشني سنده لأنه كان ضهر قوي ليا، بجانب حنانه وعطفه عليا وعلى أسرتنا.. كان يغدقنا بالحنان حتى أننا كنا نقطة ضعفه في الحياة، ونتج عنه تصرفات حنونه كثيرة تجاهنا، وحتى يومنا هذا رغم مرور 14 عاما على رحيله إلا أنني أدخل في نوبات بكاء كلما اشتد الحنين إليه ولا زلت أتأثر وأفتقده وأفتقد العديد من الأشياء التي كان يقوم بها من أجلنا خاصةً في وقت الشدة».

وتعليقا على مداخلة ابنة السيناريست الكبير الراحل، قالت الإعلامية هبة الأباصيري: «كل بنت تفتقد وجود مثل هذا الأب في حياتها، ورحمة الله على الراحل أسامة أنور عكاشة الذي رحل عن عالمنا بعد أن أمتعنا بالعديد من الأعمال الدرامية كما ترك أثرا ومعنى وبصمة ونسل نفتخر به».