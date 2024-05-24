لقطات من حفل عقد قران ابنة علاء مرسي بحضور نجوم الفن (فيديو وصور)

احتفل الفنان علاء مرسي، اليوم، بعقد قران ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني بمسجد المشير في منطقة التجمع الخامس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، الذين حرضوا على تهنئة الفنان علاء مرسي بزواج ابنته.

رقص علاء مرسي فى عقد قران ابنته

وسيطرت على الفنان علاء مرسي حالة كبيرة من الفرحة والسعادة ورقص مع العروسين، وسط حضور كبير لنجوم الفن من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وابنته المخرجة مريم، أحمد الشامي، محمد محمود، حمادة هلال، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين والذي كانت تجمعهما صداقة قوية، ومحمد إمام.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان علاء مرسي

واحتفى الفنان علاء مرسي الفترة الأخيرة بتعافيه من مرض سرطان القولون والذي أصيب به وتعرف عليه بمحض الصدفة، وأجرى جراحة للتخلص من الورم وبعدها خضع لفترة علاج تمت بشفائه على خير.