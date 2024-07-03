لسكان القاهرة الكبرى.. أسعار وأماكن المواصلات إلى مهرجان العلمين

أيام قليلة وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك بعد نجاح نسخته الأولى في صيف 2023، ويمكن للمقيمين في مدينة العلمين والمصطافين في السواحل الشمالية والمترددين على المدينة الساحلية الأشهر على البحر المتوسط، الاستمتاع بفعاليات المهرجان المستمرة على مدار 4 أسابيع متوصلة خلال إجازة الصيف.، إذ يضم المهرجان حفلات غنائية لاشهر نجوم الطرب والغناء في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى العروض الرياضية التي تقام على الشاطئ والكثير من العروض الترفيهية المختلفة، والتى تقدم لأول مرة في الشرق الأوسط.

طرق الوصول إلى مدينة العلمين

ومع الاستعداد لانطلاق مهرجان العلمين، أصبح هناك اهتماما واسعا من جانب المواطنين والأسر المصرية والشباب، لمعرفة أسهل وأسرع وسائل النقل المتاحة من القاهرة للوصول إلى مدينة العلمين الساحلية، لذا ومن خلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أماكن وتعريفة المواصلات إلى مدينة العلمين.

السفر عن طريق المترو

- استخدام المترو حتى محطة المرج الجديدة، حيث يوجد «ميكروباصات» تتحرك على مدار الساعة إلى مدينة العلمين القديمة، وذلك مقابل 100 جنيه للسيارات المكيفة، ومن هناك تتحرك بسيارة سوزكي إلى مدخل مدينة العلمين الجديدة.

السفر للعلمين من القاهرة

التحرك عبر السوبر جيت أو شركة جوباص من ميدان الجيزة، أو بجوار مبنى ماسبيرو، حيث تسير الأتوبيسات يوميا بداية من الساعة 5:30 صباحًا، ويتحرك أكثر من أتوبيس على مدار اليوم، ويستطيع أي مواطن تحديد الوقت المناسب له للسفر.

السفر للعلمين من الإسكندرية

- إذا كنت في محافظة الإسكندرية، وتريد السفر بسيارتك لحضور مهرجان العلمين، تتحرك عبر طريق إسكندرية مرسى مطروح الصحراوي، وفي أقل من ساعة و30 دقيقة تصل إلى بوابات المدينة.

- أو يمكن التحرك من الإسكندرية عبر الطريق الساحلي الدولي، ثم طريق وادي النطرون العلمين، ويمكن قطعه في خلال نحو ساعتين فقط.

- أو يمكن ركوب المواصلات المتوفرة فى موقف محرك بك بمحافظة الإسكندرية، بأقل من 40 جنيها حتى بوابات المدينة.